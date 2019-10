Vermiste man uit Bergen na maand dood teruggevonden

Een maand na zijn verdwijning is het levenloze lichaam van de vermiste Ludovic Van Ophenselm (36) woensdag aangetroffen dichtbij de E19-E42 in Bergen. Dat meldt het parket van Bergen.

Ludovic Van Ophenselm werd voor het laatst gezien op de parking van de Brico Plan It-winkel in Ghlin, vlakbij de snelweg. Volgens het parket is het stoffelijk overschot op 200 meter van zijn verdwijnplaats gevonden. Het lichaam was in verregaande staat van ontbinding en werd ontdekt door een speurhond op een weg langs de autosnelweg aan een groot verlaten terrein. Het gebied werd grondig doorzocht, onder meer door een politiehelikopter.

Het parket heeft een lijkschouwer en het labo van de federale gerechtelijke politie verzocht om het lichaam te onderzoeken. Er werden ook DNA-monsters afgenomen om de identiteit van de man te bevestigen.