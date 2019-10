Drie Europese thuisduels, drie keer staat Belgische club al na enkele minuten 0-1 achter

’t Is niet dat ze niet gewaarschuwd waren. Nog niet eens drie minuten stonden er donderdagavond op de klok toen AA Gent al op achtervolgen aanwezen was in de thuismatch tegen Wolfsburg. Op woensdag overkwam Genk hetzelfde - Liverpool had amper twee minuten nodig in de Luminus Arena. En dinsdag was er Club Brugge, dat na amper zeven minuten al tegen een 0-1 achterstand aankeek.