Hallucinante beelden: 500.000 Amerikanen zonder stroom door bosbranden in Californië

Meer dan 500.000 Amerikanen in Californië dreigen deze week zonder stroom te vallen. Dat komt door enorme bosbranden in Sonoma en San Bernardino. Honderden hebben al hun huizen moeten verlaten en het ergste moet nog komen.

Hallucinante beelden uit Californië. Door hoge temperaturen en harde wind woeden in verschillende delen van de staat hevige bosbranden. Die zorgden er al voor dat 200.000 mensen zonder stroom zitten. Tegen het einde van de week zou dat aantal oplopen tot 500.000 omdat de elektriciteit preventief zou afgeschakeld worden om nog meer branden te vermijden. Volgens meteorologen zullen de winden donderdagavond en vrijdag nog sterker worden en dat is geen goed nieuws. “Op het hoogtepunt zal Zuid-Californië te maken krijgen met winden tot 88 kilometer per uur. Aan de kust zou dat kunnen oplopen tot 120 kilometer”, klinkt het.

Donderdag zou er volgens het California Department of Forestry and Fire Protection al zo’n 4.047 hectare in vlammen opgegaan zijn. Verschillende huizen en bedrijven liggen volledig in as en het is nog niet voorbij. “Het zal niet verminderen tegen komend weekend.”

Foto: AP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP