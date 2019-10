“Open Up” is slogan van Eurovisie Songfestival

“Open Up” is de slogan van het Eurovisiesongfestival dat volgend jaar wordt gehouden in de Nederlandse stad Rotterdam. Dat hebben de organiserende omroepen AVROTROS, NOS en de NPO bekendgemaakt.

“Met de slogan ‘Open Up’ nodigen we mensen uit zich open te stellen voor de ander, voor meningen, elkaars verhalen en natuurlijk voor elkaars muziek”, zegt uitvoerend producent Sietse Bakker. “Nederland is een land met een open blik naar de wereld, waar we onze mening, met respect voor elkaar, niet onder stoelen of banken steken.”

Het internationale liedjesfestijn heeft sinds 2002, met uitzondering van 2009, ieder jaar een thema. Afgelopen editie in Israël was dat “Dare to Dream”.

Het Eurovisiesongfestival vindt plaats op 12, 14 en 16 mei in Ahoy. Het is voor het eerst in veertig jaar op Nederlandse bodem, dankzij de overwinning van Duncan in mei in Tel Aviv.

Voor België doet Hooverphonic mee aan de wedstrijd.