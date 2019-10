Stephan Vanfleteren doorploetert 33 jaar archieven voor expo: “Fotograaf of gigolo, voor iets anders was ik niet geschikt”

Hij doet nooit een camera weg. Hij is niets zonder zijn vrouw. Hij kwam te laat op zijn eerste betaalde opdracht. En hij voelt nog steeds een diepe haat jegens Marc Dutroux. In zijn boek en overzichts­tentoonstelling Present, waarvoor hij acht maanden “in verplichte ballingschap” ging in zijn kelder, toont Stephan Vanfleteren (50) naast vijfhonderd foto’s ook een stuk van zichzelf.