Rechtszaak tegen Tesla in VS: “Man verbrandde levend omdat deuren niet open gingen”

In de Verenigde Staten loopt er een rechtszaak tegen autofabrikant Tesla nadat een 48-jarige man strief na een ongeval. Al zou volgens zijn advocaat niet het ongeval de oorzaak van zijn dood zijn, maar de auto zelf.

De 48-jarige anesthesist Omar Awan reed in zijn droomauto toen hij de controle over het stuur verloor. De blauwe Tesla vloog van de weg af en crashte tegen een palmboom. Maar het was niet de crash die voor het overlijden van Omar Awan zorgde. Volgens de advocaten van de familie van de man is het futuristisch design van de auto de oorzaak. Na de crash vatte de lithiumbatterij vuur en vulde de auto met rook en vlammen. Mensen probeerden Awan te helpen, maar dat lukte niet. De automatische handgrepen van de auto kwamen niet tevoorschijn. “Deze defecten en anderen maken van de auto een dodelijke val”, is er te lezen in de aanklacht. Dat schrijft de Amerikaanse krant The Washington Post. “Die auto’s branden gewoon heel graag”, zei advocaat Stuart Grossman. “De auto is te technologisch. Het is zo technologisch dat je liever een Chevrolet pick-up truck wil kopen.”

Tesla zelf wou niet reageren op de aanklacht en hun advocaten hebben ook nog niet gereageerd in de rechtszaak. Net na de crash in februari zei de woordvoerder van Tesla tegen de Florida Sun-Sentinel: “We zijn erg bedroefd door het accident. Maar Tesla’s zijn gemaakt om de veiligste auto’s in de wereld te zijn en Tesla-chauffeurs hebben al meer dan 10 miljard mijl afgelegd.”

De dood van Awan is niet de eerste die door een Tesla zou zijn veroorzaakt. In mei 2018 kwam er al een aanklacht toen twee tieners stierven nadat de batterij van de auto in brand schoot. En in april verschenen er beelden van een geparkeerde Tesla in Sjanghai die vuur vatte. Maar ook het autopiloot-systeem van de auto kon in het verleden al op aanklachten rekenen. “Er zijn verschillende zaken. Wat is er aan de hand?”, zei Grossman.