Onze reporter brengt een ode aan de romantische komedie: “Het meest onderschatte filmgenre, ten onder gegaan aan het eigen succes”

Openingsscène. Bridget Jones in flanellen pyjama op haar sofa. Glas wijn en asbak binnen handbereik, terwijl ze All by myself meekweelt. Ziedaar mijn ideale tijdverdrijf op een doordeweekse kille herfstavond. Maar dan ­zonder het gekweel, en met mezelf in de sofa en Bridget op tv. Of Clueless. Of iets met Julia ­Roberts of Meg Ryan. Of Hugh Grant. Dit is een ode aan de ­romantische komedie: het meest onderschatte aller filmgenres, schielijk ten onder gegaan aan het eigen succes. En nu stilletjes weer in opmars.