Afhandelcentrum transmigranten in Steenokkerzeel loopt leeg

Steenokkerzeel - Het nationaal afhandelcentrum voor transmigranten in Steenokkerzeel loopt op zijn laatste benen. In september stelde de federale politie er maar 36 verslagen op, de maanden ervoor nooit meer dan vijftig. Bij de oprichting van het centrum, een dik jaar geleden, was dat anders. In september 2018 schreef de politie nog 225 verslagen, in oktober zelfs 358.

“Ze zijn het centrum aan het afbouwen”, zegt de korpschef van Kruibeke Wim Pieteraerens. Hij trok in het najaar van 2018 aan de alarmbel over de overlast van transmigranten. Zijn korps was toen overbevraagd door het verwerken van de migranten, die meestal ’s anderendaags toch gewoon weer op straat stonden. Pieteraerens dreigde gewoon te stoppen zijn volk erop te zetten. De federale regering kwam toen met een actieplan om de situatie onder controle te krijgen. Eén van de maatregelen was de komst van een centraal afhandelingscentrum.

Het idee was om opgepakte transmigranten met een busje naar Steenokkerzeel te brengen, zodat de federale politie daar het papierwerk kon doen. Op die manier zouden de lokale zones ademruimte krijgen. Sinds een paar maanden stokt de “toevoer” echter. “We werken nu met provinciale centra”, zegt Pieteraerens. “Veel maakt dat eigenlijk niet uit voor onze werking.” Hij benadrukt wel dat er nog altijd overlast is. “Met een actie samen met de federale hebben we gisteren (woensdag, nvdr.) nog 17 migranten opgepakt op de snelwegparking.”

Veertig plaatsen

Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) hamert er ook op dat het probleem niet weg is. “Maar blijkbaar worden de transmigranten niet meer naar Steenokkerzeel gestuurd. Geen probleem, maar dan moet je die vrijgemaakte plaatsen wel weer ter beschikking van Dienst Vreemdelingenzaken stellen. Die offeren nu veertig plaatsen op voor de politie. Plaatsen die ze goed kunnen gebruiken voor uitgeprocedeerde migranten.”

“Er was beslist om de werking na een jaar te evalueren”, reageert minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). “Dat kan elk moment gebeuren. Maar voorlopig werkt het centrum nog verder.”