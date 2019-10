Hoe Anderlecht schuldenberg van 27 miljoen euro wil wegwerken

De jaarrekening is nog niet officieel, maar nu al is duidelijk dat Anderlecht straks 25 à 27 miljoen euro verlies lijdt. Dat is gigantisch, maar RSCA is niet verrast. De club kent de oorzaken en ziet oplossingen.

1 Spelerskern afslanken

Anderlecht deed vorig jaar een kapitaalsverhoging van zo’n 30 miljoen euro. Daarmee kon het bestuur de ploeg na een paar moeilijke jaren toch verder uitbouwen. Paars-wit zat toen met een moeilijke balans. De spelerskern werd zo nog breder, terwijl er nog mislukte transfers rondliepen uit het eerste jaar van Coucke, alsook dure spelers geërfd van het oude bestuur. Anderlecht probeerde overbodige jongens te slijten, maar dat proces kost tijd. Alleen Ivan Santini ging voor 5 miljoen. Anderen zoals Kums, Milic, Sa, Sanneh werden uitgeleend in de hoop dat ze straks meer rendabel terugkeren voor een verkoop.

2 Waarde van goudhaantjes

Paars-wit panikeert niet. Als Europees voetbal het verlies niet kan compenseren – op Champions League-miljoenen moet de club niet meteen rekenen – dan is er nog de waarde van de kern. Anderlecht heeft veel talenten. Het is niet de intentie om de jonkies meteen te verkopen, maar van iemand als Verschaeren wordt gehoopt dat hij 20 miljoen oplevert. Ook Saelemaekers en Lokonga zijn goudhaantjes.

3 Meer commerciële inkomsten

Anderlecht bespaart niet op sportieve uitgaven, maar probeert elders winst te boeken. Volgens de club zijn de commerciële inkomsten – sponsoring en seats – met tien procent gestegen. Budgetten voor niet-sportieve zaken worden scherp gezet. Dat zal nodig zijn, want de ontslagpremie van Arnesen of de lonen van Chadli en Nasri zijn niet meegeteld in die jaarrekening.