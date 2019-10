Drie Vlamingen over het leven als soldaat toen de dienstplicht nog bestond: “Ik ben afgezwaaid met een klein fortuin”

Vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog moest elke Belgische jongen van 18 jaar in het leger. Een bij wet opgelegde vaderlandslievende taak die in 1995 werd opgeschort. Bijna 25 jaar later loopt in het Gentse Huis van Alijn Mijn legerdienst, een expo met foto’s en verhalen van de soldaat-miliciens die als broekje -binnengingen en als man van de wereld afzwaaiden. Toch?