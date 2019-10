Charles Michel opnieuw afwezig in de Kamer: waar is de premier?

Pas op 1 december wordt Charles Michel (MR) officieel voorzitter van de Europese Raad, maar de premier houdt zijn agenda steeds minder vrij voor zijn huidige job. Donderdag zegde hij al voor de vierde keer dit jaar af voor het vragenuurtje in de Kamer, ditmaal zonder dat iemand goed wist waar hij dan wel was. MR, waar Michel ook nog altijd voorzitter van is, zegt geen plannen te hebben om hem vroeger dan december te vervangen.