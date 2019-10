De drie gedaantes van Anderlecht-icoon Walter Baseggio: “Er gebeurden rare dingen onder Kompany”

Walter Baseggio (41) is een man van het volk. Nadat hij schildklierkanker overwonnen heeft, is de Italo-Belg nog meer een levensgenieter geworden. Al is hij ondertussen ook schepen van Sport in Tubeke en volgt hij nog altijd zijn ex-ploeg Anderlecht op de voet als analist. Zeker nu Frank Vercauteren, met wie hijzelf een haat-liefdeverhouding had, terug is als coach. Dit zijn de drie levens van Walt.