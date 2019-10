Snorkelende oma’s ontdekken kolonie giftige zeeslangen op een plek waar wetenschappers nooit gedacht hadden dat ze leefden

Een groep snorkelende oma’s heeft een kolonie giftige slangen gevonden in de Baie des Citrons. Dat terwijl onderzoekers dachten dat ze er amper voorkwamen. Nu helpen de vrouwen wetenschappers het lokale ecosysteem beter te begrijpen.

Een groepje oma’s op het Franse eiland Nieuw- Caledonië, dat ten westen van Australië ligt, gaat elke week snorkelen heeft een bijzondere kolonie slangen ontdekt. De vrouwen zwemmen vijf dagen per week zo’n drie kilometer en vonden er de giftige slangen. Tot nu toe dachten onderzoekers dat die er maar zelden voorkwamen omdat er in de laatste 15 jaar slechts zes meldingen waren binnengekomen. Maar de snorkelende vrouwen hebben nu het tegendeel kunnen bewijzen.

Het begon allemaal toen de Australische onderzoekster Claire Goiran de slangen beter wilde bekijken. “Het onderzoeksgebied lag in de meest toeristische baai van Noumea, dus ik kom regelmatig mensen tegen als ik veldonderzoek doe. Toen ik naar de slangen aan het zoeken was, sprak ik geregeld af met een vriendin die er snorkelde. Zij nam foto’s van de slangen en mailde ze me. Ze vroeg daarna een vriendin om te helpen. Die vriendin vroeg het aan een andere vriendin en opeens waren er zeven grootmoeders die me hielpen.” De groep noemde zichzelf ‘de fantastische grootmoeders’ en zijn allemaal tussen 60 en 75 jaar oud. Toen de vrouwen foto’s doorstuurde, merkte de onderzoekers dat ze de grootte van de populatie zwaar onderschat hadden. Volgens hun bevindingen zouden er zo’n 250 slangen in de baai leven.