EUROPA LEAGUE. AA Gent doet goede zaak dankzij knullige owngoal, Arsenal ontsnapt tegen Vitoria

AA Gent heeft donderdagavond een goede zaak gedaan in de Europa League. Door een punt te pakken tegen Wolfsburg, maar ook doordat Saint-Etienne thuis niet voorbij Oleksandria raakte. De belangrijkste resultaten op een rij.

Pepe redt de meubelen voor Arsenal

Arsenal-coach Emery gaf weer enkele ­titularissen – Aubameyang, Luiz, Xhaka... – rust, maar dat was niet zonder risico. De Gunners trokken de slechte lijn van de 1-0-nederlaag op Sheffield United door en kwamen thuis tegen Guimaraes snel achter. Marcus Edwards (20), nota bene een Londenaar die van Tottenham kwam, zette de Portugezen op voorsprong. Martinelli maakte gelijk, maar aan de rust stond het toch weer 1-2. Nicolas Pepe moest na rust invallen om de meubelen toch nog te redden en deed dat ook. Met twee late goals - allebei vanop vrije trap - bezorgde de Frans-Ivoriaanse spits Arsenal alsnog een 3-2-zege.

Domme own-goal kost Saint-Etienne twee punten

In de groep van AA Gent bleef Saint-Etienne thuis steken op een gelijkspel tegen het Oekraïense Oleksandria. Nochtans waren de Fransen al na acht minuten op voorsprong geklommen door een treffer van Gabriel Silva, maar de linksback scoorde nog voor het kwartier… ook in zijn eigen doel. Silva was verrast doordat een counter van de Oekraïners door niemand geraakt werd en gleed het leer dan maar ongelukkig tegen de eigen touwen. Door het gelijkspel houdt AA Gent na drie speeldagen Saint-Etienne en Oleksandria op drie punten.

Celtic verrast Lazio Roma

Celtic Glasgow boekte in groep E een knappe thuiszege tegen Lazio Roma. “De Schotse kampioen boog een 0-1 achterstand op Celtic Park in de tweede helft nog om naar 2-1 winst. Boli Bolingoli-Mbombo stond 85 minuten tussen de lijnen bij de Schotten, die de stand in groep E aanvoeren.

In een evenwichtige partij klommen de Romeinen op het juiste moment op voorsprong. Met een snoeihard schot legde Lazzari (40.) de 0-1 ruststand vast. Beide ploegen gingen op zoek naar hun tweede overwinning op rij in de poule. Celtic kwam via Christie (67.) langszij en in de slotminuten deed Jullien (89.) het Celtic Park ontploffen. De verdediger torende bij een hoekschop boven alles en iedereen uit en knikte de 2-1 tegen de touwen. Op hetzelfde moment ging het Roemeense Cluj met 0-1 winnen bij het Franse Rennes, dat de eerste helft met tien en de tweede helft met negen man afwerkte. Celtic is in groep E leider met 7 punten, gevolgd door Cluj (6), Lazio (3) en Rennes (1).

Belgisch getint Dudelange ziet sterretjes tegen B-ploeg van Sevilla

In groep A werd het Belgisch getinte Dudelange helemaal van de mat gespeeld in Sevilla. Coach Bert Crasson gaf in Andalusië een basisplaats aan zes landgenoten: Antoine Bernier, Mohamed Bouchouari, Sabir Bougrine, Kobe Cools, Thibault Lesquoy en Charles Morren. Zij zagen ook tegen een B-elftal van Sevilla sterretjes, maar bleven wel van een pandoering gespaard. Na de pauze legden Vazquez (48. en 75.) en El Haddadi (78.) de 3-0 eindstand vast. De andere poulematch tussen Qarabag en APOEL eindigde op 2-2. Sevilla (9 ptn) leidt in groep A voor Qarabag (4), Dudelange (3) en APOEL (1).

Antwerp-killer AZ haalt uit

In groep L heeft Manchester United met het kleinste verschil gewonnen op het veld van Rode Ster Belgrado. Anthony Martial scoorde net voor rust op penalty het enige doelpunt. Man U blijft daardoor op kop met 7 op 9. Antwerp-killer AZ ligt in pole position om ook door te stoten in deze groep na een overtuigende 6-0-zege tegen Astana.

Young Boys Bern pakt leiding over in loodzware groep

In groep G heeft Young Boys Bern de match gegrepen dankzij een overtuigende 2-0-zege tegen Feyenoord. Twee penalty’s effenden de weg voor de Zwitsers: de eerste omgezet door Roger Assale, de tweede door Jean-Pierre Nsame. Doordat Porto en Rangers op 1-1 bleven hangen, is Young Boys nu alleen leider met zes op zes, twee punten meer dan Porto en Rangers en drie meer dan Feyenoord.

Oostenrijkse stuntploeg laat het afweten tegen rode lantaarn

Stuntploeg Wolfsberger AC - goed voor een vier op zes tegen AS Roma en Mönchengladbach - heeft zijn eerste nederlaag in de Europa League geleden. Uitgerekend tegen rode lantaarn Basaksehir gingen de Oostenrijkers met 1-0 de boot in door een goal van Irfan Kahveci. Roma en Mönchengladbach speelden 1-1 gelijk, waardoor de Romeinen de leiding overnemen in groep J.

Invaller Dendoncker pakt belangrijke zege met Wolverhampton

Wolverhampton liep tegen Slovan Bratislava al snel achter de feiten aan. De thuisploeg domineerde in de eerste helft en de 1-0 van Sporar (11.) was dan ook terecht. Pas na de pauze kon Wolves het evenwicht herstellen met de inbreng van Traore. Saiss (58.) verraste de Slovaakse doelman met een hobbelend afstandsschot. Na een duwfout in het strafschopgebied zette Jimenez (64.) de 1-2 vanaf de penaltystip op het scorebord. Dendoncker mocht het slotkwartier volmaken. Daarin pakte Jota nog een rode kaart, maar Wolverhampton hield de voorsprong vast. Dendoncker en co. rukken op naar de tweede plaats na Braga (7 ptn) en voor Slovan (4 ptn). Het puntenloze Besiktas, dat met 1-2 verloor van Braga, sluit de rij.

Alle uitslagen:

AA Gent-Wolfsburg 2-2

Frankfurt-Standard 2-1

AS Roma-Mönchengladbach 1-1

Celtic-Lazio 2-1

Qarabag-APOEL 2-2

Sevilla-Dudelange 3-0

Malmö-Lugano 2-1

Dinamo Kiev-FC Kopenhagen 1-1

Getafe-Bazel 0-1

Trabzonspor-Krasnodar 0-2

Sporting-Rosenborg 1-0

PSV-LASK Linz 0-0

Rennes-Cluj 0-1

Arsenal-Vitoria 3-2

Saint-Etienne-Oleksandria 1-1

Partizan Belgrado-Manchester United 0-1

AZ-Astana 6-0

Young Boys Bern-Feyenoord 2-0

Porto-Rangers 1-1

CSKA Moskou-Ferencvaros 0-1

Ludogorets-Espanyol 0-1

Besiktas-Braga 1-2

Slovan Bratislava-Wolverhampton 1-2