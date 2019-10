CLUBNIEUWS. Opmerkelijke statistiek voor Genk, bestuur KV Mechelen welkom in Beveren

Speeldag 12 in de Jupiler Pro League staat voor de deur. Wij sprokkelden de laatste nieuwtjes bij onze eersteklassers en verzamelden ze hieronder in een handig overzicht.

KRC GENK. Met afstand braafste van de klas in Champions League

“We zijn nog veel te braaf”, zuchtte Felice Mazzu na de wedstrijd tegen Liverpool en de statistieken geven de Genkse coach gelijk. RC Genk is met afstand de braafste van de 32 ploegen in de Champions League met amper 17 gemaakte overtredingen in drie wedstrijden. Het op één na beste rapport is voor Real Madrid met 25 overtredingen. De stoutste van de klas zijn Dinamo Zagreb en Atalanta met 52 overtredingen, meer dan het drievoudige van Racing. Ook Club draait met 45 stuks mee in de top 10.

WAASLAND-BEVEREN. Bestuur KV Mechelen welkom

Waasland-Beveren en KV Mechelen ontmoeten elkaar zondag voor het eerst sinds hun beruchte onderlinge duel op 11 maart 2018 en operatie Propere Handen. Beide clubs willen de affaire achter zich laten. Bij Waasland-Beveren klinkt het dat het Mechelse bestuur zondag welkom is, zoals iedere andere club. Het gegeven dat geen enkele in opspraak gekomen bestuurder van KV (Somers, Steemans, Timmermans en Vanroy) nog actief is binnen de club, is ongetwijfeld een factor in de verzoening. Waasland-Beveren-voorzitter Dirk Huyck zal zoals altijd wel aanwezig zijn.

KV OOSTENDE. ‘Tribune des doods’ kostte 21 miljoen euro

Bij KV Oostende verzekert voorzitter Frank Dierckens dat een faillissement nog niet aan de orde is. Er is nog genoeg cashflow om het seizoen te overbruggen, maar om in maart een proflicentie te krijgen, moeten de grote kosten naar beneden. De grote molensteen rond de nek van KVO is de tribune die ex-voorzitter Marc Coucke liet bouwen. De kustclub moet daarvoor jaarlijks 1,2 miljoen euro huur betalen aan Couckes investeringsmaatschappij Alychlo, maar KVO kan die kost niet langer betalen.

Het kan de tribune des doods worden, want Coucke lijkt niet van plan korting te geven op de huur. Oostende hoopt dan maar dat hij de tribune tegen een schappelijke prijs wil verkopen aan een derde partij. Dat zal niet de stad Oostende zijn, maar mogelijk wel een privé-investeerder. Maar voor hoeveel kan de tribune verkocht worden? Toen ze werd neergezet, werden de bouwkosten begroot op 12 miljoen euro, maar finaal werd 20 à 21 miljoen betaald. Het lijkt weinig plausibel dat Coucke de tribune straks verkoopt voor pakweg een vierde van de prijs.

ANTWERP. Ook Borges weer weken aan de kant

Niet alleen Defour is langer out dan verwacht bij Antwerp. Ook Borges blijft in het sukkelstraatje . De Brazi­liaan zat de laatste duels weer in de selectie, maar heeft een irritatie op het middenvoetsbeentje van zijn linkervoet en wordt uit voorzorg enkele ­weken aan de kant gehouden. Verder trainen met de groep zou kunnen leiden tot een breuk. Hij miste door een kuitblessure al de volledige voorbereiding. Mbokani incasseerde tegen KV Mechelen een tik op de knie. Na twee rustdagen hervatte de Gouden Stier gisteren met de groep

ANDERLECHT. Saelemaekers of Vlap als nummer 10?

Frank Vercauteren kreeg tegen STVV lof voor zijn onverwachte keuze om Alexis Saelemaekers als nummer 10 uit te spelen. Maar als Michel Vlap niet ziek was geworden, dan was de Nederlander op die positie gestart. Vlap is nu genezen. Het is afwachten wie in Eupen de voorkeur krijgt. Derrick Luckassen keert na zijn schorsing ook terug. Hij wordt in de defensie verwacht om een van de jonkies wat ademruimte te geven. Kompany en Sandler zijn niet fit. Coach van Eupen San José kan niet rekenen op de geblesseerde aanvallers Toyokawa en Peñaranda. Carlos Embalo, een ex-transfertarget van Anderlecht, wordt in de basis verwacht op links.

KV KORTRIJK. Kagelmacher out tegen Antwerp

Kagelmacher mist de wedstrijd tegen Antwerp. Afgelopen weekend voelde hij tegen Zulte Waregem een pijnscheut in de hamstrings, de Uruguayaan ondervindt te veel last om wedstrijdklaar te geraken. Gisteren bleef hij ook binnen uit voorzorg. Een aderlating, vindt Vanderhaeghe. “Maar ik neem liever niet het risico dat hij langer zou out zijn omdat ik hem per se wilde zetten.” En dus zal Kovacevic centraal zijn kans krijgen tegen Antwerp. Christophe Lepoint is twijfelachtig. De middenvelder ondervindt last achteraan de bil.

CERCLE BRUGGE. Serrano opnieuw fit

Studenten kunnen de thuismatch van komende dinsdag tegen Moeskroen bijwonen voor vijf euro per ticket. Drie studenten van Howest organiseren ook een Student Night om Cercle naar de zege te schreeuwen. Taravel is in principe fit, net als Julien Serrano die bij de kern kan komen. Coulibaly, De Belder, Vitinho en de eergisteren in Barcelona geopereerde Mboula zijn out. Na de middagtraining gaan de spelers op afzonderin.

KV MECHELEN. Terugkeer Engvall ten vroegste tegen Standard

KV Mechelen zal nog iets langer moeten wachten op Gustav Engvall. Pas tegen Standard (10/11) maakt hij kans op een terugkeer in de selectie. Idealiter doet hij voordien wel al wat ritme op bij de beloften of in een nog vast te leggen oefenduel. Na Tim Matthys neemt ook Franck Berrier afscheid van de scoutingcel van KV Mechelen. Zijn contract loopt af op 30 november en wordt niet verlengd. De ex-speler van Zulte Waregem, Standard en KV Oostende ambieert nu een trainerscarrière.