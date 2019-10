Schrijfster Harry Potter smeekt studenten: “Doe alsjeblieft nooit vrijwilligerswerk in een weeshuis”

JK Rowling, schrijfster van de Harry Potter-boeken, vraagt aan studenten om geen vrijwilligerswerk te doen in weeshuizen. Dat deed ze tijdens de One Yound World summit, een globaal forum voor jonge leiders, in Londen. “Het is een van de ergste dingen die je kinderen kan aandoen.”

“Ook al is het met goede bedoelingen. De trieste waarheid is dat, als je een weeshuis bezoekt of er vrijwilligerswerk doet, je een industrie vooruit helpt die kinderen weghaalt bij hun ouders en de kans op misbruik en verwaarlozing vergroot”, zei JK Rowling in Londen. “Institutionalisme is één van de ergste dingen die je kinderen kan aandoen. Het heeft een grote impact op hun normale ontwikkeling.”

Rowling heeft een drie jaar durende globale campagne gelanceerd die de strijd aangaat met weeshuis-toerisme en vrijwilligerswerk onder de noemer #HelpingNotHelping. De campagne wordt gesteund door recent aangepast reisadvies van Brits ministerie van Buitenlandse Zaken dat waarschuwt voor de praktijken.

Meesten zijn niet eens wezen

Volgens liefdadigheidsorganisatie Lumos zouden kinderen uit zo’n instituties 500 keer meer kans hebben op zelfmoord, 40 keer meer kans hebben op een strafblad en 10 keer meer kans hebben om in prostitutie terecht te komen. “De meeste kinderen in weeshuizen zijn niet eens wezen. Ze zijn er geplaatst door armoede, een beperking of om een opleiding te krijgen. Veel van hen hebben een familie die voor hen kan zorgen. Toch als ze de juiste begeleiding krijgen”, zei Alex Christopoulos, plaatsvervangend CEO van Lumos.

De #HelpingNotHelping campagne vraagt hulp aan scholen en universiteiten. Dat doen ze omdat de meeste studenten die een weeshuis bezochten dat deden via hun onderwijsinstelling. Rowling zei dat studenten die graag naar het buitenland willen voor een sabbatjaar of vrijwilligerswerk voldoende onderzoek moeten doen naar de instellingen waar ze hopen te werken. “Mijn boodschap is vandaag: Ja, doe vrijwilligerswerk, maar doe het voorzichtig en denk er goed over na. Je tijd en energie zijn kostbaar: gebruik het wijs. Doe geen vrijwilligerswerk in een weeshuis. Zoek naar wat ervoor zorgt dat kinderen in zo’n instellingen terechtkomen en steek je tijd in projecten die armoede tegengaan.”