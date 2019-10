COLUMN. Peter Vandenbempt: “Gelden er andere regels voor een kleine, Belgische garnaal als Peter Maes?”

Laten we maar gelijk hoog inzetten: vindt u ook dat Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Neymar niet langer op een voetbalveld zouden mogen lopen? En voeg er sinds gisteren ook Spaans recordinternational Sergio Ramos aan toe. Of dat José Mourinho niet meer in de dug-out van een topclub thuishoort? De minzame seigneur Guus Hiddink zou dan weer al tien jaar geleden veroordeeld moeten zijn tot eindeloos toeren door de Achterhoek op zijn majestueuze Harley Davidson.