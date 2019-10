Ophef tijdens pleidooi Pokémonmoord: “Hij heeft haar nagedachtenis besmeurd met verhaal over rauwe seks”

Antwerpen / Heist-op-den-Berg -

Een seksueel roofdier. Een sadistische moordenaar. Dat is Jonny Van Den Broeck (28) volgens de advocaten van de familie van Shashia Moreau (20). Ze vragen de jury om hem vandaag schuldig te verklaren aan moord. “De waarheid hebben we hier niet gehoord. Het is tijd dat u het in zijn plaats zegt”, pleitte Frederic Thiebaut.