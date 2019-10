Zoals elke middag mochten ze spelen in het parkje over hun school, maar dan doet leerling een onaangename ontdekking. “De kans op besmetting is vrijwel nihil”

Gent -

Een leerling van freinetschool De Vlieger in de Wasstraat heeft zich gisterennamiddag tijdens de schooluren geprikt aan een injectienaald die een klasgenootje vond in het park tegenover de school. Het is al het tweede gelijkaardige incident in de school. Onderwijsschepen Decruynaere (Groen) zit vrijdag samen met de bevoegde diensten. “De school heeft adequaat gehandeld, maar we moeten zorgen dat dit niet meer gebeurt.”