Trump maakt geografische uitschuiver: “We bouwen een grensmuur in Colorado”

De Amerikaanse president Donald Trump is volop in campagnemodus. Tijdens een verkiezingsmeeting in Pittsburgh had hij het opnieuw over de bouw van zijn muur aan de grens met Mexico. Hij kondigde aan dat ze een muur bouwen in de staat Colorado. “Een prachtige muur. Een grote, die echt werkt – waar je niet overheen of onderdoor kan”, aldus de president.

Alleen: Colorado ligt helemaal niet aan de grens met Mexico. Mogelijk was Trump in verwarring omdat een klein deel van zijn vurig gewenste grensmuur wel aan de Colorado River zou worden gebouwd, maar dat is dan weer in de staat Arizona. De democratische gouverneur van Colorado reageerde gevat op Twitter. “Goed dat Colorado nu gratis kleuteronderwijs aanbiedt, zodat onze kinderen geografische basiskennis kunnen opdoen”, spotte hij.

Het is niet de eerste keer dat Trump onder vuur ligt na een geografische uitschuiver. In september kreeg hij een paar dagen bakken kritiek toen hij bleef volhouden dat orkaan Dorian ook zou toeslaan in Alabama. Iets dat hij zelfs verdedigde met een valse kaart.

(agg)