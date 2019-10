Washington verhoogt militaire inzet in oosten van Syrië om olievelden te beschermen

Het Pentagon heeft donderdag aangekondigd dat het de militaire inzet in het oosten van Syrië verhoogt om de olievelden daar te beschermen tegen de jihadisten van de terreurorganisatie Islamitische Staat (ISIS).

“De Verenigde Staten zijn vastbesloten om hun posities, in samenwerking met de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), te versterken”, verklaarde een militaire verantwoordelijke die anoniem wil blijven.

Tegelijk heeft De Turkse president Recep Tayyip Erdogan de Verenigde Staten donderdag opgeroepen om de commandant van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), Mazlum Abdi, aan zijn land uit te leveren. De SDF worden gedomineerd door de Koerdische militie YPG. Die wordt door Turkije beschouwd als een terroristische groep, maar door het westen gezien als een bondgenoot in de strijd tegen Islamitische Staat.

Een groep Amerikaanse senatoren drong deze week nog bij Buitenlandse Zaken aan op het verlenen van een visum aan Abdi, zodat hij naar de Verenigde Staten zou kunnen reizen om er met andere verantwoordelijken te praten over de situatie in Syrië.

Turkse operatie tegen Koerden

Tijdens de jarenlange strijd tegen ISIS kregen de SDF, een alliantie van verscheidene Koerdische en Arabische milities, ondersteuning van de door Washington geleide coalitie. Onlangs kondigden de VS echter aan dat ze hun troepen terugtrokken uit het Syrische grensgebied met Turkije, waarna Ankara een offensief startte in de regio. De Turkse operatie was specifiek gericht tegen de Koerdische militie YPG. Trump werd er daarop van beschuldigd de YPG in de steek te laten, wat hij zelf altijd categoriek heeft ontkend.