Al 34 sterfgevallen na gebruik van e-sigaret in VS

In de Verenigde Staten zijn nu al zeker 34 sterfgevallen en 1.604 zieken geregistreerd die terug te voeren zijn op het gebruik van e-sigaretten. Dat heeft de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC (Centers for Disease Control and Prevention) donderdag gezegd.

De dienst verzamelde informatie over de uitbraak van een mysterieuze longziekte in 49 van de 50 Amerikaanse deelstaten. De 34 overlijdens zijn verspreid over 24 deelstaten. Vrijdag worden normaal gezien meer details vrijgegeven over de leeftijd en het geslacht van de slachtoffers en over de gebruikte bestanddelen.

De Amerikaanse autoriteiten lanceerden eerder al een waarschuwing aan alle gebruikers van e-sigaretten na een groeiende stroom van berichten over Amerikanen die als gevolg van het ‘vapen’ of dampen een longziekte ontwikkelen of overlijden. Artsen tasten nog in het duister over de precieze oorzaak. Er zijn volgens de gezondheidsautoriteiten echter aanwijzingen dat producten met THC, het psychoactieve middel van cannabis, een rol hebben gespeeld.

In Europa is tot dusver geen gelijkaardige toename van de mysterieuze sterfgevallen bekend. De ziekte- en sterfgevallen lijken zich dus te beperken tot gebruikers van e-sigaretten in de Verenigde Staten.