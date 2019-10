Vlaams Belang dient belangenconflict in tegen Brusselse mobiliteitsplannen

Brussel - Het Vlaams Belang dient een belangenconflict in tegen de Brusselse mobiliteitsplannen. De Brusselse regering wil onder meer een slimme kilometerheffing, ook voor pendelaars naar Brussel. “Een groteskere provocatie is nauwelijks denkbaar”, vindt de extreemrechtse partij. “Als Brussel de plannen doordrijft, moet Vlaanderen de geldkraan dichtdraaien.”

De Brusselse regering stelde donderdag haar klimaatplannen voor. Daarin is onder meer een slimme kilometerheffing terug te vinden, ook voor Vlaamse en Waalse pendelaars. Daarnaast is het de bedoeling om alle wagens met verbrandingsmotoren tegen 2035 te verbieden.

Het Vlaams Belang is daar niet over te spreken. Het Brusselse klimaatplan “getuigt van een verregaande wereldvreemdheid en een tomeloze arrogantie”, vindt de partij. “Ondanks het feit dat Vlaanderen het Brussels Gewest royaal financiert met een jaarlijkse transfer van meer dan 1,5 miljard euro, spuwt het in de hand die het voedt.”

Vooral de slimme kilometerheffing is de extreemrechtse partij een doorn in het oog. Voor Brusselaars zou die gecompenseerd worden met lagere belastingen op autobezit, “maar dus niet voor Vlaamse pendelaars”. “Een groteskere provocatie is nauwelijks denkbaar.” Vlaams Belanger Bart Claes, de voorzitter van de commissie Mobiliteit in het Vlaams Parlement, wil een belangenconflict indienen over de kwestie. Hij dient ook een voorstel in om de pendeldotatie die het Brussels Gewest ontvangt, af te schaffen.