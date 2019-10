Eminem ondervraagd door geheime dienst over nummer waarin hij Ivanka Trump bedreigt

De Amerikaanse geheime dienst heeft Eminem ondervraagd, over het nummer Framed. Dat meldt BuzzFeed, die de documenten daarvan kon inkijken. In het nummer zong de rapper over de dochter van Amerikaans president Donald Trump, en daar zou hij nogal “bedreigende” teksten hebben gezongen.

Het “domme blonde meisje” dat werd “gedumpt in een vijver” en in “de koffer van mijn auto” is beland. Dat rapt Eminem over Ivanka Trump in zijn nummer Framed, dat in 2017 uitkwam.

Een bezorgde burger - volgens BuzzFeed een werknemer van entertainmentwebsite TMZ - rapporteerde die songteksten met ongepaste inhoud ten aanzien van Donald Trump en bedreigende commentaren tegenover Ivanka Trump. De geheime dienst contacteerde vervolgens de rapper in december 2017 en sprak hem een maand later.

De dienst besloot na dat gesprek geen verder gevolg te geven aan de zaak. Al kreeg het voorval wel een staartje: oplettende luisteraars horen in het lied The Ringer dat enkele maanden daarna uitkwam, Eminem spotten met “de oranje agent” (woorden die hij gebruikt om Trump te omschrijven, nvdr.) die de geheime dienst op hem afstuurde.

Goed voor gespeculeer op sociale media, maar de geheime dienst weigerde toen dat te bevestigen. BuzzFeed kreeg die info nu toch in handen.