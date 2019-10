Crelan neemt Axa Bank België over

Crelan neemt zijn Belgische sectorgenoot Axa Bank Belgium over voor 540 miljoen euro cash. Dat hebben beide bedrijven vrijdagochtend bevestigd.

Als deel van de transactie draagt Crelan zijn verzekeringsmaatschappij - Crelan Insurance - over aan Axa Belgium, de Belgische verzekeringsdochter van de Axa Groep. Het onderdeel wordt gewaardeerd op 80 miljoen euro.

De deal zou afgerond moeten zijn in het tweede trimester van 2020. Door Axa Bank België in te lijven, zal de Crelan Groep, die naast Crelan ook uit Europabank bestaat, qua omvang verdubbelen. “Zo zal de groep meer dan 37 miljard euro aan deposito’s en meer dan 38 miljard euro aan kredieten beheren. Ze biedt dan een financiële dienstverlening aan meer dan 1,7 miljoen klanten”, luidt het. “Crelan wordt op die manier de vijfde bank in België, na de vier grootbanken.”

Op termijn zullen de Axa-bankkantoren gefuseerd worden met het bestaande Crelan-netwerk en zullen alle Axa-logo’s verdwijnen en vervangen worden door die van Crelan. Dat integratieproces zal twee jaar duren. Voorlopig verandert er niets voor de klanten van Axa Bank.

Axa heeft op dit moment 550 kantoren en Crelan 500, samen dus meer dan duizend. Dat is onhoudbaar veel. Dat er op termijn kantoren gaan sluiten, is zeker.