Ex-speler van Sporting Charleroi overleden na gewelddadige aanval in zijn woning

Dramatisch nieuws uit Charleroi: Gerard ‘Bobby’ Böhmer is overleden na een aanval in zijn woning. De 72-jarige Oostenrijker speelde tussen 1970 en 1978 voor de Zebra’s.

Volgens verschillende Waalse media werd de voormalige middenvelder afgelopen weekend thuis (in het dorpje Lodelinsart) aangevallen door een man, mogelijk een drugsverslaafde. Volgens zijn familie zou Böhmer verschillende klappen gekregen hebben, maar pas enkele dagen later naar het ziekenhuis zijn gegaan. Daar overleed hij in de nacht van donderdag op vrijdag.

Böhmer stond bekend om zijn technisch vernuft, maar ook als de “koning van het nachtleven” in Charleroi. Zo vertelde hij in een interview ooit dat hij in 1975 naar RWDM kon, de toenmalige landskampioen. Bij de besprekingen over een mogelijke transfer met Robert L’Ecluse, de zoon van de voorzitter, schonk hij whisky uit. Waarna de transfer in het water viel. Ook Anderlecht zou op een bepaald moment interesse gehad hebben, maar om dezelfde reden afgehaakt zijn.