Lieve begeleidt Samana-vakanties: "Zorg zit je in het hart"

Met pensioen gaan? Dat betekent voor veel mensen zo snel mogelijk de knop omdraaien en alle beroepsactiviteiten helemaal vaarwel zeggen. Die drastische koerswijziging is niet van toepassing op de vele duizenden vrijwilligers die zich namens Samana inzetten voor mensen met een chronische ziekte, zorgbehoevenden en hun mantelzorgers. “Wij nemen geen vakantie, maar geven vakantie”, vertelt verpleegkundige Lieve Spillebeen (66) aan de vooravond van een zorgtrip richting het Zwarte Woud.

Lieve wist al op haar dertiende dat ze later in de zorgsector wou werken. “De verpleegster van het Kinderwelzijn - nu Kind en Gezin - die ons meermaals thuis bezocht, intrigeerde me. Haar job sprak me helemaal aan.”

Lieve voegde de daad bij het woord en ging na haar studies verpleegkunde aan de slag in de Izegemse Sint-Jozefskliniek. “Ik blik terug op een zeer afwisselende en leerrijke loopbaan. Mocht ik alles kunnen herdoen, dan koos ik hetzelfde carrièrepad. Wat is er mooier dan zorg te dragen voor mensen die ze nodig hebben?”, evalueert ze haar ruim achtendertig jaar durende loopbaan.

Inlevingsvermogen

Lieve kwam al tijdens haar studies in contact met CM Ziekenzorg - vandaag beter bekend als Samana. “Ik offerde samen met verschillende klasgenoten een deel van mijn schaarse vakantie op om ziekenzorgreizen te begeleiden”, luidt het.

“Mensen bijstaan zit je in de genen. Veel chronisch zieken en mensen met een beperking hoeven zonder aangepaste begeleiding en de nodige zorgen zelfs geen vakantie te overwegen. Eigenlijk volstaat het om je in de plaats te stellen van de hulpbehoevenden en je af te vragen wat je zelf zou willen wanneer je in hun situatie terechtkomt.”

