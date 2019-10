Patricia en Jonas doen kinderen hun pacemaker begrijpen

Bob Prikkel en Boris Prikkel leggen als figuurtjes aan kinderen uit hoe een pacemaker werkt. En opvallend: ze zijn helemaal ontstaan uit het brein van Patricia en Jonas, twee medewerkers van UZ Leuven. “Toen Jonas op onze afdeling kwam werken, wist ik het: dit wordt een match made in heaven.”

In België krijgen jaarlijks ongeveer twintig kinderen een pacemaker, omdat hun hartritme te traag is. Als we de informatie daarover nu eens zouden brengen op maat van een kind, zodat ook zij begrijpen wat er aan de hand is, zo dachten ze bij de diensten kindercardiologie en hart- en vaatziekten van UZ Leuven.

Patricia Poels en Jonas Vermeulen kregen groen licht om een informatiebrochure en een filmpje te maken waarin twee figuurtjes, Bob Prikkel en Boris Prikkel, uitleggen wat een pacemaker doet. “Net zoals jouw huis, bestaat ook jouw hart uit meerdere kamers. Maar de kamers in jouw hart zijn niet gebouwd om in te koken, spelen of slapen”, zo begint de brochure, speciaal op maat voor kinderen dus.

Theatermaker

“Ik speelde al een hele tijd met het idee om de communicatie naar kinderen met een pacemaker toegankelijker te maken. Ik had al een aantal tekeningen gemaakt, maar die waren in de kast blijven liggen. Tot Jonas op onze afdeling kwam werken. Vrij snel wist ik: dit wordt een match made in heaven”, zegt verpleegkundige Patricia Poels lachend.

Jonas werkt namelijk niet alleen in UZ Leuven, hij heeft ook ervaring als theatermaker. “Die ervaring kwam van pas bij het maken van ons filmpje, waarbij Jonas het camera- en montagewerk op zich nam. Ik stond in voor het tekenen en creëren van de twee figuurtjes die vertellen hoe een pacemaker nu werkt”, vertelt ze. “We wilden vooral een positief en helder verhaal brengen. En ik denk dat het ons gelukt is. Kijk maar naar de vele positieve reacties die we na de lancering van het filmpje gekregen hebben.”

Lees verder...

>

>

>