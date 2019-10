Celien, dochter van Margriet Hermans, uit elkaar met man: “Na 9 jaar zijn verschillen te groot geworden”

Celien Deloof, de 26-jarige dochter van Margriet Hermans, gaat na een relatie van negen jaar uit elkaar met haar echtgenoot Nico. Dat liet het koppel zelf weten aan Showbizz-Site. De twee trouwden in 2015.

Celien en Nico zijn sinds augustus uit elkaar. Ze wilden zelf de buitenwereld inlichten over de gevoelige situatie en deden dat met een korte mededeling aan Showbizz-Site: “Na negen jaar moeten we inzien dat de verschillen tussen ons te groot geworden zijn. Details doen niet ter zake, het belangrijkste is dat we op een goede verstandhouding alles kunnen uitwerken. We hopen dan ook dat we dit in alle sereniteit kunnen doen.”

Het koppel trouwde in 2015 en runt samen het vastgoedkantoor C&N Vastgoed en Beheer. Daar werken ze nog steeds samen.