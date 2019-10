Flaterende Maguire, Engelse ‘mini-Messi’ en vrouwelijke primeur: dit heeft u gemist tijdens een avondje Europa League

Onze Belgische ploegen kenden donderdagavond verdeeld succes tijdens de derde speeldag van de Europa League. Terwijl KAA Gent in extremis gelijkspeelde tegen Wolfsburg (2-2), verloor Standard nipt tegen het Duitse Frankfurt (1-2). Ook elders in Europa stonden er een pak wedstrijden op het menu, met hier en daar enkele opmerkelijke fases. Een overzicht.

Maguire flatert (alweer)

In groep L won een dooreengeschud Manchester United na een slappe partij met het kleinste verschil (1-0) op bezoek bij Rode Ster Belgrado. Met het drukke programma van Man.United in het verschiet gaf coach Ole Gunnar Solskjaer heel wat vaste basispionnen rust. Verdediger Harry Maguire kreeg bij gelegenheid voor de eerste keer de kapiteinsband toegewezen. En dat was de Engelsman duidelijk nog niet gewoon. Voor aanvang van de aftrap kwam de kapitein niet opdagen voor de toss. Zowel de scheidsrechters als Belgrado-doelmoen Stojkovic zagen er gelukkig wel de humor van in.

Maguire verhuisde in de zomer van Leicester naar Manchester United voor het waanzinnige bedrag van 88 miljoen euro. De Engelse international werd daarmee de duurste verdediger ooit, maar kon voorlopig nog geen potten breken in de Premier League. Afgelopen weekend haalde Rafael van der Vaart nog verschroeiend uit richting Maguire. “Je kan gemakkelijk 3 spelers vinden die evengoed spelen als Maguire op amateurniveau. Dat is misschien niet proper, maar ik ben doodeerlijk. Als hij 90 miljoen waard is, dan is Van Dijk er 300 miljoen waard”, aldus de ex-Nederlands international.

‘Mini-Messi’ komt boven water

Ook Arsenal beleefde thuis gisteren geen eenvoudige avond tegen het Portugese Vitoria. Pas in minuut 92 kon Pepe de zege (3-2) voor de Gunners veiligstellen. Het eerste doelpunt van de bezoekers kwam op naam van de jonge Marcus Edwards. Een naam die vooral bij de Tottenham-fans een belletje doet rinkelen. De 20-jarige flankaanvaller werd door Spurs-coach Pochetinno ooit nog tot de ‘mini-Messi’ gebombardeerd, maar kon uiteindelijk nooit echt zijn stempel drukken bij de A-kern. Ondertussen speelt de jongeling in de Primeir Liga bij Vitoria, waar de Engelsman na 8 minuten meteen de score opende.

MARCUS EDWARDS! HE’S ONE OF OUR OWN! pic.twitter.com/diBay3nzwk — Ledley Kings Knä (@LedleyKingsKna) October 24, 2019

Eerste vrouwelijke ref in Europa League

Na Stéphanie Frappart in de Europese Supercup heeft er nu ook in de Europa League een vrouwelijke scheidsrechter haar debuut gemaakt. In de wedstrijd tussen PSV Eindhoven en LASK (0-0) mocht de Engelse Sian Massey-Ellis zicht voor het eerst bewijzen als assistent-ref in het Europese mannenvoetbal. “Ik was zeer gelukkig toen ik het nieuws vernam”, vertelt Massey-Ellis. “Ik zie dit als een grote verdienste, want het was altijd al een droom om ooit een match in een Europese competitie te mogen fluiten. Ik hoop dat er in de toekomst steeds meer vrouwelijke refs de weg vinden naar het mannenvoetbal."