Bestuurder pick-uptruck is druk met smartphone bezig, maar dat komt hem duur te staan

Een Amerikaanse automobilist was net de politie aan het bellen om het gevaarlijk rijgedrag van de bestuurder voor hem te melden, toen het fout liep. De dashcam van de bellende man registreerde hoe de pick-uptruck over de snelweg begon te slingeren om met een harde klap tegen de vangrail terecht te komen. De man was niet onder invloed en raakte ook niet gewond tijdens de crash.

“Hij slingerde over de snelweg en ik zag dat hij met zijn gsm bezig was toen ik er even naast ging rijden”, aldus de maker van bovenstaande beelden. Omdat de bestuurder van de pick-uptruck gevaarlijk in de buurt van andere auto’s kwam, belde de man met de dashcam de politie.

De agenten moesten uiteindelijk niet tussenkomen om het gevaarlijke rijgedrag een halt toe te roepen, maar kwamen wel ter plaatse om de man in de truck op de bon te slingeren.

