Charles Michel wil begin november afscheid nemen van de federale regering, nog onduidelijkheid over opvolging

Charles Michel wil ten laatste begin november stoppen als eerste minister. Dat heeft hij vrijdag aangekondigd op de ministerraad. Michel wil zich voorbereiden op zijn functie als voorzitter van de Europese Raad, die hij vanaf 1 december bekleedt.

Michel heeft de wens om begin november te stoppen enkele dagen geleden al geuit aan de vicepremiers in zijn regering, klinkt het in een verklaring. De zoektocht naar zijn vervanger is dus volop bezig. “Vaststellend dat er op dit moment nog geen enkel proces voor de vorming van een federale regering is begonnen, is hij (Michel, red.) begin deze week ook begonnen met consultaties rond de modaliteiten van zijn vervanging in lopende zaken. De premier zal erover waken dat er een vloeiende en verantwoorde overgang is, in het belang van de burgers en de staat.”

Maar wie moet Michel dan opvolgen? De laatste maanden circuleert de naam van Sophie Wilmès, op dit moment minister van Begroting. In de huidige ontslagnemende coalitie van Open Vld, MR en CD&V is de blauwe familie de grootste, en de MR is daarin de grootste fractie. De keuze voor een MR-kopstuk past dus binnen de rekenkundige logica. Wilmès zou zo de eerste vrouwelijke premier van ons land kunnen worden, zij het ad-interim.

Ook Open Vld en CD&V kunnen beslag leggen op de post, bijvoorbeeld voor vicepremiers Alexander De Croo of Koen Geens. MR kreeg met Didier Reynders en Charles Michel al de Europese Commissaris én de Europese president. In normale omstandigheden - lees: tijdens regeringsonderhandelingen - zijn het premierschap en de Eurocommissaris doorgaans niet voor dezelfde partij. Bovendien kregen de liberalen naast Michel en Reynders ook al het voorzitterschap van Kamer en Senaat, met Patrick Dewael en Sabine Laruelle. Ook de CD&V zou dus wel eens het premierschap kunnen claimen.

Bij CD&V en Open Vld reageert men voorlopig niet op de speculaties rond de opvolging van Michel.

bekijk ook

Dit waren de laatste woorden van Charles Michel voor de regering viel