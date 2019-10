Obese kat moet sporten bij dierenarts, maar heeft daar duidelijk geen zin in

Deze veel te dikke poes werd door haar baasje afgestaan aan een dierenarts in de Amerikaanse staat Washington. Kat Cinder-block (Betonblok in het Nederlands, nvdr.) werd onmiddellijk op dieet gezet en moet dagelijks sporten om weer een gezond gewicht te krijgen. Ook de loopband met water maakt deel uit van het trainingsschema van Cinder-block, maar daar heeft het huisdier duidelijk niet altijd zin in.