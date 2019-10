‘Hete herfstvakantie’ op komst door acties bewakingssector? “De luchthavens zullen het voelen”

Nadat het overleg tussen vakbonden en werkgevers in de bewakingssector woensdagnacht was afgesprongen, beraden de afgevaardigden zich vrijdagochtend over nieuwe acties. “De kans is groot - 99 procent zeker - dat deze er zullen komen”, zegt Steve Rosseel van ACV Voeding en Diensten. “En ze zullen scherper zijn dan de vorige.”