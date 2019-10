Prinses Elisabeth speecht op haar achttiende verjaardag: “Ik besef dat ik nog veel te leren heb. Het land kan op mij rekenen”

Prinses Elisabeth viert vrijdag haar achttiende verjaardag met een officiële ceremonie, waar onder andere de Koninklijke Balletschool van Antwerpen en Songfestival-zangeres Blanche optreden. Waar op voorhand vooral naar uitgekeken werd, is de speech van de jarige zelf.

“Dit bijzonder moment zal ik me altijd blijven herinneren”, begon ze. “(…) Achttien worden is een overgang naar meer volwassenheid. Een moment waarop ik stilsta bij alles wat ik heb meegekregen en alle kansen die me zijn geboden. En hierbij voel ik alleen maar dankbaarheid.”

Tegenover haar familie, ten eerste, die haar altijd steunde: “Samen vormen we een sterk team. Dan denk ik natuurlijk ook aan mijn broers en zus, Gabriel, Emmanuel en Eléonore. Dank je, mama, voor je beschikbaarheid en je luisterend oor. Dank aan jou, papa, voor je vertrouwen. Ik weet dat ik altijd op jou zal kunnen rekenen.” Ook haar leerkrachten bedankte ze - “Jullie kennis en enthousiasme hebben mijn kijk op de wereld verbreed” – net als haar leeftijdsgenoten voor hun “mooie boodschappen”.

Ook prinses Elisabeth hamerde in haar speech overigens op het klimaat: “Ik deel jullie bezorgdheid voor de toekomst, in het bijzonder het klimaat, en het feit dat we daar eensgezind antwoorden op moeten vinden. Ik geloof in de toekomst, omdat ik zie hoe sterk mijn generatie zich daarvoor inzet.”

De toekomstige koningin van ons land sloot af met de woorden: “Ik besef dat ik nog veel te leren heb. Daar zal ik me de volgende jaren ook op toeleggen: proberen de wereld beter te begrijpen en ertoe bijdragen hem te verbeteren, door van mezelf het beste te geven. Het land kan op mij rekenen.”

Tijdens haar speech, hielden koning Filip en koningin Mathilde elkaars hand vast.

Eerder sprak koning Filip zijn dochter ook al toe en daarbij was persoonlijker dan we van hem gewoon zijn.

“Lieve Elisabeth”, sprak de koning zijn dochter aan. “Vandaag word je achttien, en we zijn zeer gelukkig om die belangrijke stap in je leven hier samen met jou te vieren. Toen ík achttien werd, hielden twee vragen mij bezig: Wie ben ik eigenlijk? En: Wat kan ik van mijn leven maken? Ik weet dat diezelfde vragen ook bij jou spelen, zoals ook bij jouw leeftijdgenoten.”

“Lieve Elisabeth, je moeder en ik zijn heel blij dat je onze dochter bent. We zijn trots op jou, op hoe je in het leven staat. Wees niet bang voluit voor het leven te gaan, de uitdagingen met beide handen aan te pakken. Het zijn even zoveel kansen om jezelf en de anderen beter te leren kennen. Je hebt zoveel uitstraling, zoveel kwaliteiten.”

Opvallend: de koning lauwerde in zijn speech ook de jeugd, die “een scherp inzicht heeft in de maatschappelijke vraagstukken, klimaat- en milieukwesties waar we vóór staan”.

🎂🇧🇪 Princess Elisabeth - heir to the Belgian throne - turns 18 today. She arrives at her official ceremony in the Royal Palace in Brussels, accompanied by her parents King Philippe and Queen Mathilde. #Elisabeth18 pic.twitter.com/UX8O1djJFC — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) October 25, 2019

Hij overhandigde nadien zijn dochter het Grootlint in de Leopoldsorde, een paars satijnen lint dat traditioneel aan leden van de koninklijke familie wordt gegeven: “Die onderscheiding maakt deel uit van onze familiegeschiedenis”, zei de koning daarover nog. “Ze staat symbool voor de waardigheid van ons land en van onze familie. Ik hoop dat je dit zult zien als een aanmoediging en een teken van vertrouwen.”

Voor de gelegenheid waren zowel prinses Elisabeth en koningin Mathilde gekleed in Natan, van de Belgische modeontwerper Edouard Vermeulen.

Tussen de speeches waren optredens, van onder andere de Koninklijke Balletschool Antwerpen.

🎂🇧🇪 De dans die werd opgevoerd bij de viering van #Elisabeth18, bevat elementen van flamenco (niet in deze video). De prinses heeft zelf nog die Spaanse dans beoefend, verneem ik hier. Een van de dansers: Vincent Polster (vooraan), de jonge danser/acteur uit de film “Girl”. pic.twitter.com/wqgEycZQOO — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) October 25, 2019

Windmolenpark naar prinses vernoemd

De regering heeft intussen het nieuwe windmolenpark in de Noordzee naar de prinses vernoemd: “Prinses Elisabeth Windmolenzone”. Dat heeft de federale ministerraad vrijdag beslist, naar aanleiding van de achttiende verjaardag van onze kroonprinses. Achter het cadeau schuilt ook enige symboliek rond de toekomst van ons land.

Het was afscheidnemend premier Charles Michel die vrijdag via twitter de beslissing van de regering aankondigde.