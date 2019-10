Diego Maradona mengt zich in de debatten over de toekomst van Dries Mertens én is apetrots: “Hij is een geboren spits”

Dries Mertens mag zich sinds deze week de op één na meest doeltreffende speler van Napoli noemen. De Rode Duivel scoorde in de Champions League tegen RB Salzburg (2-3-zege) twee doelpunten en passeerde met zijn 116 goals voor de Italiaanse club de grote Diego Maradona. En die is trots, zo blijkt.

Het was aftellen tot de 30-jarige Mertens het aantal van de Argentijnse legende zou evenaren en daarna zelfs overstijgen. Een paar keer lukte het net niet voor de Leuvenaar, maar woensdag was het dan zover met doelpunten nummer 115 en 116 voor Napoli. Enkel Marek Hamsik doet met 121 treffers voorlopig nog beter dan de Belgische aanvaller.

What a night 😍 pic.twitter.com/xkvO7ShUY2 — Dries Mertens (@dries_mertens14) October 24, 2019

Woke up to a dream... pic.twitter.com/nrX4xwnaa1 — Dries Mertens (@dries_mertens14) October 24, 2019

“Ik ben heel gelukkig met deze twee doelpunten want nu maak ik weer een beetje meer deel uit van de clubgeschiedenis van Napoli. Daar ben ik fier op”, zei Mertens toen. “Ik ben Diego voorbij, een absoluut idool in deze stad, en nu hoop ik ook Marek bij te benen. Ik heb niets tegen Marek maar hopelijk lukt dat snel, voor Kerstmis.”

Foto: EPA-EFE

“Geboren spits”

Maradona zelf zag het gebeuren en was fier op de man die hem passeerde. Dat vertelde de Argentijn in gesprek met de Italiaanse krant Corriere dello Sport.

“Het verraste me niet”, klinkt het. “Het was ook geen teleurstelling. Integendeel, ik heb geapplaudisseerd voor Mertens. Toen hij scoorde, dacht ik aan Napoli en absoluut niet aan mezelf. Ik bekijk alle wedstrijden, zeker die in de Champions League. De wedstrijd tegen Salzburg was onderhoudend, niet mooi maar wel leuk genoeg omdat het altijd geweldig is om te winnen.”

“Mertens is een geboren spits, ook al wist hij het niet. Al zijn doelpunten konden niet gescoord worden door iemand die geen spits is in hart en nieren”, aldus Pluisje, die hoopt dat onze landgenoot zijn aflopende contract bij Napoli zal verlengen. “Ik zou graag iets doen zodat hij niet vertrekt. Hij is oké als spelers een beter salaris vragen, maar het klopt ook dat Mertens nergens anders ter wereld zo geliefd, gerespecteerd, verwend en zich belangrijk zal voelen als in Napels.”

Maradona deed dan ook een oproep aan voorzitter Aurelio De Laurentiis. “En daarom, meneer de voorzitter, laat deze kerel niet weggaan. Hij is intussen de dertig gepasseerd maar hij loopt, speelt en scoort doelpunten met een frisheid en enthousiasme van een jonge gast. Maar als Mertens echt zou vertrekken, is hij altijd welkom in La Plata bij mijn club Gimnisia (die hij traint, red.).”