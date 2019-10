Philip klaagt “middeleeuwse toestanden” bij bpost aan: pakje twee maanden vermist én toch nog bijbetalen

Philip Vermoortel uit Leuven heeft een vlammende klachtenbrief naar bpost gestuurd om de “middeleeuwse gang van zaken” aan te klagen. Deze week kreeg hij het pakje terug dat hij op 27 augustus naar een vriendin in Brazilië stuurde. Of het ooit in Sao Paulo is geraakt, weet hij zelf niet. Maar hij moest de postbode wel 47,19 euro douanekosten betalen om zijn pakketje terug te krijgen. Bovenop de 59,73 euro verzendingskosten die hij in augustus al betaalde. Bpost zegt dat het correct heeft gehandeld en dat de Braziliaanse douane om een of andere reden beslist heeft om het pakje tegen te houden.