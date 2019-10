En plots slaan Vlaams Belang en PVDA de handen in elkaar: wat nu met de begroting? En dreigt er echt een shutdown?

Dat er vijf maanden na de verkiezingen nog altijd geen uitzicht is op een nieuwe regering zorgt ook in het parlement voor uitzonderlijke omstandigheden. Zeker wanneer de grote, extreme blokken van PVDA en Vlaams Belang samen met de linkse partijen de handen in elkaar slaan. Wat nu met de begroting? En dreigt er echt een shutdown, waarin ambtenaren en pensioenen niet kunnen worden uitbetaald. Bien étonné de se retrouver ensemble.