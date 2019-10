Kritiek op Kylian Mbappé na uitspraak in Brugge: “Hij is aan het Neymariseren”

Met een indrukwekkende invalbeurt maakte Kylian Mbappé dinsdag het verschil voor PSG in de Champions League tegen Club Brugge. Pas toen het Franse goudhaantje erop kwam, ging het snel van 0-1 naar 0-5, met drie doelpunten én een assist van de jonge spits. Toch wordt hij in Frankrijk bekritiseerd voor zijn reactie na de wedstrijd. “Hij is aan het Neymariseren”, stelt ex-international Christophe Dugarry.

Kylian Mbappé begon in Brugge tegen zijn zin op de bank bij PSG, omdat coach Tuchel zijn goudhaantje nog wat wilde sparen. De spits kwam immers nog maar net terug uit blessure en had het weekend daarvoor pas een halfuur gespeeld. Dat hij opvallend gretig inviel, was geen toeval:

“Het klopt dat ik wilde starten, ik dacht ook dat ik zou mogen beginnen, maar het was de keuze van de coach en dat moet je accepteren. Maar ik wilde laten zien dat het moeilijk is om zonder mij te spelen”, klonk het (te?) zelfbewust. Waarna hij zich meteen wel leek te herpakken: “Toen ik er niet bij was, speelden de anderen erg goed en ik wilde me tonen om mijn plaats te houden en het team maximaal te helpen.”

Een reactie die niet in goede aarde viel bij de Franse ex-international Christophe Dugarry. Die vond de reactie waarin Mbappé zegt dat hij wilde tonen dat de ploeg niet zonder hem kan, ongepast.

“Dat zinnetje stoort me”, zei Dugarry als analist bij het Franse RMC Sport. “De rest van zijn interview is perfect omdat hij praat over zijn ploegmaats en het collectief, maar die uitspraak bracht me in verlegenheid. Misschien omdat ik van een andere generatie ben, want in het voetbal van vandaag lijkt het collectief niet de prioriteit meer en wordt enkel aan zichzelf gedacht. Maar dat maakt me ongemakkelijk. En misschien ben ik wat hard voor Kylian Mbappé, maar dat doe ik juist omdat ik hem zo’n geweldige speler vind en hoop dat dat zo blijft. Ik zeg ook niet dat Mbappé geen goede kerel is, maar de laatste tijd doet hij wel vaker uitspraken waarin hij vooral aan zichzelf denkt.”

En Dugarry legt meteen de link met die andere wereldster van PSG, die in parijs al een tijdje onder uur ligt door zijn sterallures. “Ik denk dat Mbappé aan het ‘Neymariseren’ is. Ik heb liever dat hij rondhangt met ’evangelisten’ als Gueye, Herrera of Di Maria in plaats van met zo’n feestbeest als Neymar, want ik ben bang dat de droom met deze jongen aan het verbrokkelen is. Ik voel dat dingen snel kunnen veranderen. Ik wil geen oorlog van ego’s zien: het is aan ons om te zeggen dat je goed speelt, niet aan jezelf.”

De wereldkampioen van 1998 werd wel meteen gecounterd door zijn ploegmaat van weleer en eveneens huidig analist, Frank Leboeuf: “Het is iets anders als hij met die uitspraak meer verantwoordelijkheid wil. We hebben het over een 20-jarige jongen die terugkomt uit blessure en drie doelpunten scoort. Hij lijkt ook meteen te beseffen dat hij te ver is gegaan en onzin aan het zeggen was. Hij heeft wel de juiste mentaliteit.”