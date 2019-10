Roman Yaremchuk blijft AA Gent trouw

AA Gent gaat langer door met Roman Yaremchuk. De goalgetter uit Oekraïne ligt nu, net als Giorgi Chakvetadze en Jonathan David, tot 2023 onder contract bij de club. Dat hebben de Buffalo’s vrijdag laten weten.

De 23-jarige Oekraïner voetbalt sinds de zomer van 2017 voor AA Gent, toen hij overkwam van Dinamo Kiev. In 95 wedstrijden scoorde hij 33 keer voor La Gantoise en deelde hij negen assists uit. Deze jaargang is Yaremchuk sterk op dreef met in totaal twaalf treffers in zestien duels. Donderdag sleepte hij met twee goals nog een punt uit de brand in de Europa League tegen Wolfsburg (2-2).

Gent liet daarnaast ook weten dat Giorgi Chakvetadze en Jonathan David tot 2023 onder contract liggen in de Ghelamco Arena. De 19-jarige David vond dit seizoen al tienmaal de weg naar doel. De 20-jarige Chakvetadze ligt al een hele tijd in de lappenmand met een knieblessure en speelde nog niet. De Georgiër zou wel dicht bij een comeback staan.