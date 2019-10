75-jarige grootvader misbruikt dochter én kleinkind, maakt beelden en schrijft vervolgens pornografische verhalen

Hasselt / Sint-Truiden - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft een zeventiger uit Sint-Truiden veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had zijn zwakbegaafde dochter en twee kleinkinderen misbruikt en bezat een zeer grote collectie kinderporno. Bij een huiszoeking werden bij de 75-jarige man 130.980 foto’s en 98 videobestanden van kinderpornografische aard teruggevonden. Hij had ook 720 erotische verhalen, grotendeels door hemzelf geschreven, met telkens kinderen in de hoofdrol.

De feiten speelden zich af tussen 2006 en 2019. Het dossier tegen de Truienaar werd opgestart door een onderzoek naar een brandstichting met de andere kleinzoon van beklaagde als slachtoffer. In het onderzoek naar die brandstichting werd de gsm van de kleinzoon uitgelezen en daarbij stootte de politie op kinderporno, omdat de kleinzoon de gsm van zijn grootvader had overgenomen.

Tijdens zijn verhoor zei de man dat hij naar porno op het internet begon te zoeken toen hij op 53-jarige leeftijd erectieproblemen kreeg. Ook de inwonende dochter van de man werd verhoord en zij verklaarde dat ze door haar vader seksueel misbruikt werd. De meerderjarige dochter trok na een hersentrauma opnieuw in bij haar ouders. De zeventiger bekende ook dat hij zijn kleinzoon jarenlang seksueel misbruikt had nadat de jongen hem betrapte in de badkamer toen hij stond te masturberen.

De grootvader had zelfs beelden gemaakt van het misbruik van zijn kleinzoon en dochter. De rechtbank omschreef de feiten als zeer ernstig. “Op de kinderpornografische bestanden waren soms zeer jonge kinderen te zien, die verkracht werden. Hij maakte op schandalige wijze misbruik van zijn gezagspositie en van zijn vertrouwensrelatie met zijn kleinkinderen en mentaal mindervalide dochter. Hij had gespecialiseerde hulp moeten zoeken. Volgens de gerechtspsychiater leidt de beklaagde aan een seksuele stoornis waardoor hij opnieuw misdrijven zal plegen”, zo stond in het vonnis te lezen.