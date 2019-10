Van seksueel wangedrag beschuldigde producer Weinstein uitgescholden op feestje voor jonge acteurs: “Vuile verkrachter!”

De jonge actrice Zoe Stuckless was donderdag op een feestje voor beginnende acteurs in een club in New York, toen ze plots Harvey Weinstein opmerkte. De van seksueel wangedrag beschuldigde producer werd “omringd door een schare jonge vrouwen”, aldus Stuckless op sociale media. De actrice weigerde om “op een meter van een vuile verkrachter” te staan en vroeg zich luidkeels af of “er nu écht niemand iets ging doen” tegen de aanwezigheid van de man.

“Hij was om jonge, kwetsbare artiesten op het podium aan te gapen”, beweert Zoe Stuckless nadat ze uit de club werd gegooid omdat ze de confrontatie met Weinstein aanging. Ze was niet de enige artieste die aanstoot nam aan de aanwezigheid van de gevallen producer.

Komiek Kelly Bachmann wilde tijdens haar act “de olifant in de kamer” aanhalen, maar kreeg enkel boegeroep te horen vanuit het publiek toen ze Weinstein “Freddy Krueger” noemde.

Komiek Kelly Bachmann noemde Weinstein “Freddy Krueger” tijdens haar act Foto: Facebook

“Hij zat daar maar”, klinkt het nog bij Stuckless. “Hij mocht lachen, applaudisseren, drinken en flirten zonder dat er ook maar iemand iets van zei.” Volgens de jonge actrice werd ze “buiten geduwd” door de bodyguards van de producer en waren de organisators van het evenement - die Weinstein persoonlijk hadden uitgenodigd - blij dat ze van haar af waren. “Het was een pijnlijke herinnering aan de macht die een man zoals Weinstein - nog steeds - heeft”, aldus Stuckless.

“Onnodig en onbeleefd”

Weinstein wordt sinds oktober 2017 door verschillende vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie, misbruik en wangedrag. Onder meer Ashley Judd, Rose McGowan, Kate Beckinsale en Cara Delevingne beschuldigen de producer van ontoelaatbaar gedrag.

Midden 2018 werd hij gearresteerd en officieel aangeklaagd voor verkrachting en andere seksuele misdrijven. De rechtszaak zal binnenkort worden behandeld in een rechtbank in Manhattan. Weinstein zal onschuldig pleiten en houdt nog steeds vol dat hij onschuldig is.

de huilende Stuckless kreeg al veel positieve boodschappen om haar te steunen Foto: Instagram

Een woordvoerder van Weinstein reageerde intussen op het incident in de Britse krant The Daily Mail. “Het incident was onnodig, onbeleefd en een voorbeeld van hoe een proces niet meer in de rechtbank wordt gevoerd, maar door leden van het publiek”, klinkt het. Volgens getuigen bleef Weinstein stoïcijns kalm toen hij werd uitgescholden en probeerde hij Stuckless te kalmeren.

Zoe Stuckless verliet huilend de club, maar zei achteraf dat het incident toch nog één positieve kant had. “Sommige klanten die hun mening niet wilden uiten, bedankten me achteraf voor mijn moed”, aldus de actrice. “Het bewijst dat onze stemmen aan kracht winnen als we ons verenigen. Passief zijn is vergif. We moeten ertegen vechten, of het zal woekeren, aangemoedigd door onze angst.”