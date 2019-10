Uitstel voor Brexit? EU-lidstaten stellen … beslissing uit

De lidstaten van de Europese Unie hebben vrijdag nog geen beslissing genomen over het Britse verzoek om de Brexit uit te stellen. Dat heeft hoofdonderhandelaar Michel Barnier meegedeeld na afloop van diplomatiek overleg in Brussel.

De ambassadeurs van de 27 andere lidstaten bogen zich vrijdag over het verzoek van de Britse regering om het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit te stellen. De Brexit is momenteel voorzien op 31 oktober.

“De 27 lidstaten hebben ingestemd met het principe van uitstel. Het werk gaat de komende dagen voort”, verklaarde de woordvoerster van de Commissie na afloop van het overleg. Volgens haar is het nog steeds de bedoeling dat de lidstaten de komende dagen via een schriftelijke procedure een beslissing nemen over de duur van het uitstel.

Bij een uitstel tot eind januari volgend jaar wil de conservatieve regering van premier Boris Johnson het Britse parlement aanstaande maandag laten stemmen over vervroegde verkiezingen op 12 december. Hij heeft daarvoor echter de steun van de oppositie nodig. Door zijn eigen beslissing uit te stellen lijkt de EU te willen vermijden dat zijzelf meegesleurd wordt in de interne Britse politiek.