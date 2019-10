Greta Thunberg is nu ook een kleine kever zonder ogen of vleugels

Een zeer kleine honingkleurige kever is vrijdag vernoemd naar de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. Dat meldt het natuurhistorisch museum van Londen. De naam werd gekozen door de insectoloog die het beestje ontdekte.

“Ik heb de naam gekozen omdat ik erg onder de indruk ben van het werk van de jonge militante, en ik hulde wou brengen aan haar uitzonderlijke bijdrage aan milieuvraagstukken”, aldus Michael Darby, ontdekker van de kever.

De “Nelloptodes gretae” is minder dan een millimeter lang en heeft geen ogen of vleugels. Hij werd in de jaren 60 verzameld in de bodem van Nairobi, zo stelt het museum.

De Nelloptodes gretae Foto: AFP

De kleine kever van de onderfamilie diefkevers (ptinidae) werd ontdekt in de museumcollectie, die 22 miljoen specimens bevat. In die collectie en in de wereld moeten volgens Max Barclay, verantwoordelijke van de kevercollectie, nog honderden soorten ontdekt worden.

Sommige van die soorten verdwijnen nog voor ze geïnventariseerd kunnen worden, door een verlies aan biodiversiteit. “Het is dus perfect gepast dat de meest recente ontdekking de naam krijgt van iemand die zich uitslooft om de natuurlijke wereld en de kwetsbare soorten te beschermen”, vindt Barclay.