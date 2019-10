Koninklijke modeontwerper onthult waarom prinses Elisabeth voor haar roomwitte manteljurk koos

De Belgische ontwerper Edouard Vermeulen van modehuis Natan heeft in zijn lange carrière de unieke kans gekregen om drie generaties van de koninklijke familie te kleden. Vrijdag mocht hij ook prinses Elisabeth advies geven, zodat ze kon schitteren op de ceremonie voor jaar achttiende verjaardag. Aan Wim Dehandschutter, royaltywatcher van Het Nieuwsblad, licht Vermeulen de kledingskeuze van de prinses toe en heeft hij het over de emotionele ceremonie: “Ik was echt gepakt door de mooie woorden van de koning en van de prinses.”