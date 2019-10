Komt ‘bloedprikbende’ naar ons land? Politie waarschuwt voor oplichters die “willen vaccineren tegen griepepidemie”

In Nederland is een bende aan het werk die een nieuwe truc gebruikt om zich binnen te praten bij bejaarden om hen dan te bestelen. Ze zijn altijd met twee, bellen aan en zeggen dat ze bloed moeten komen trekken in opdracht de huisarts of apotheek. Terwijl een van de twee effectief bloed prikt, gaat zijn of haar kompaan op zoek naar waardevolle spullen. Al zeker vier slachtoffers werden bestolen. Een 90-jarige man raakte 4.000 euro kwijt.

De politie heeft vrijdag beelden vrijgegeven van twee ‘bloedprikoplichters’. Met een smoes over een heersende griepepidemie praatten een man en vrouw zich op 17 oktober binnen bij een 90-jarige man in Eindhoven. De man, die slecht ter been is, was zich van geen kwaad bewust en geloofde dat het duo door zijn dokter was gestuurd.

De vrouw prikte bloed, nadien zei ze dat zijn bloedwaarden niet goed waren en dat hij daarvoor een pil moest slikken. Hij moest daar wel een euro voor betalen. Met zijn bankkaart want de pil moest online worden besteld. Met een (nagemaakte) draagbare bankautomaat kopieerden de nepverplegers de bankkaartgegevens van de man en daarna namen ze met de gestolen bankkaart vierduizend euro van zijn rekening.

De politie verspreidde vandaag foto’s van twee daders Foto: politie.nl

“We weten dat het om een bende gaat die met wisselende bezetting toeslaat. Soms gaat het om twee mannen, soms twee vrouwen of een man en een vrouw. Het is alleszins een van de lafste babbeltrucs die we al gezien hebben”, zegt Bernhard Jens van de Nederlandse politie.

Wie de dader zijn en of ze effectief verpleegkundigen zijn, is niet geweten. Maar bij de vorige feiten is telkens wel effectief bloed geprikt. Niet met een naald en een spuit, maar met een vingerprik zoals diabetespatiënten gebruiken om hun suikerspiegel te controleren.

Ons land als werkterrein?

Daarbij werden ze gefilmd door de camera die op de bankautomaat staat. De politie gaf de beelden vrijdagochtend vrij in de hoop de bende zo snel mogelijk op te rollen. Anderzijds vreest ze dat de daders hun werkterrein mogelijk zullen verleggen nu ze herkend zijn. De ‘bloedpriktruc’ is intussen ook al toegepast in Delft en Utrecht. Maar mogelijk zouden ze zelfs overstappen naar ons land.

Bij ons heeft de politie nog geen meldingen gekregen. “Maar we weten uit ervaring dat als zo een bende actief is in een buurland, het vaak niet lang duurt voor de truc ook hier wordt toegepast”, klinkt het.

Politiediensten waarschuwen bejaarden om extra alert te zijn en geen ‘verplegers’ of ‘verpleegsters’ binnen te laten die ze niet kennen. Als ze twijfelen of hun huisarts iemand gestuurd heeft om bloed te prikken, kunnen ze hem best even bellen om navraag te doen.