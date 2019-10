Zorgverleners komen steeds vaker aan huis

Herstellen na een ingreep doen we meer en meer vanuit onze eigen zetel. Dat is mogelijk dankzij het groeiende leger aan verzorgenden, huishoudhulpen en verpleegkundigen uit de gezins- en thuiszorg.

Verpleegkundige Tatjana Six is wat ze noemen een herintreder. Na een korte ervaring in het ziekenhuis solliciteerde ze opnieuw bij haar eerste werkgever, Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen. “Ik miste het contact met de patiënten”, verklaart ze.

“In de thuiszorg kom je gedurende weken en zelfs jaren bij dezelfde patiënt. Je bouwt een band op en kunt écht iets betekenen. Het is plezant als ze je met open armen staan op te wachten. Dat wou ik opnieuw. Ook de variatie bevalt me. Het ene moment ben ik een wonde aan het verzorgen, het volgende moment geef ik advies rond hygiënische zorg of voer ik een gesprek met de mantelzorger.”

Technischer, complexer, aantrekkelijker

Volgens het RIZIV zijn er in België iets meer dan 32.000 verpleegkundigen actief in de thuiszorg (cijfers 2018). “Voor de meeste verpleegkundigen blijft het ziekenhuis de vanzelfsprekende keuze”, weet Hendrik Van Gansbeke, algemeen coördinator bij het Wit-Gele Kruis Vlaanderen. “Toch merken we dat ook de thuiszorg aan populariteit wint (op 5 jaar tijd zijn er 5.000 thuisverpleegkundigen bijgekomen, nvdr). Wanneer mensen sneller naar huis gaan na een ingreep, wordt het werk van de thuisverpleegkundige technischer, complexer en dus aantrekkelijker. Ook vanuit de thuiszorg bieden we nu meer leerrijke stages aan studenten aan, wat de sector bekender maakt.”

