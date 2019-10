Pandoering tegen PSG is volgens Clement niet blijven hangen bij Club Brugge: “Er zijn ook heel veel goede zaken gebeurd in die match”

Volgens Philippe Clement is de pandoering tegen PSG niet blijven hangen. Best ook, want zondag wacht alweer een topwedstrijd met de komst van Standard en ex-coach Michel Preud’homme.

“Na de match waren mijn jongens teleurgesteld, en dat moet ook, en vandaag hebben we nog een debriefing gehouden”, aldus Clement. “We mogen niet vergeten dat er ook heel veel goede zaken gebeurd zijn in die match. Een uur lang bleven we in evenwicht, hebben we hoog gedrukt en zelf gevoetbald. Maar we speelden tegen één van de drie beste ploegen in Europa. En dan valt er nog eens zo’n exceptioneel talent (Kylian Mbappé, red.) in…”

Ook het gebrek aan een aantal ervaren rotten bij Club speelde volgens Clement mee. “Sommigen gaan daar nogal licht over. De schorsing van Ruud is nadelig, dat wisten we op voorhand al. Maar ook de afwezigheid van Mitrovic en Ricca - jongens met de nodige ervaring - weegt door. Dan is het normaal dat je zo’n matchen in de Champions League kan verliezen. Ik wil vooral het positieve onthouden.”

“De Ketelaere neemt de juiste stappen op het juiste moment”

Het debuut van Charles De Ketelaere op het hoogste niveau, bijvoorbeeld. Al was Clement niet geschrokken van zijn prestatie. “Het was een bevestiging van wat hij op training laat zien. Maar als dat was tegengevallen, was er voor mij niet veel veranderd. Dan is dat een stukje leerproces. We kennen zijn kwaliteiten en we weten welke weg we gaan bewandelen met hem. Hij neemt de juiste stappen op het juiste moment. Daarom is het leuk dat hij nu even kon proeven.”

“Ik denk niet dat Michel mij nog kan verrassen”

Zondag alweer een nieuwe topaffiche voor Club: het speelt tegen eerste achtervolger Standard. Mits winst kan Club - met nog een match in te halen op Charleroi - al zes punten voorsprong nemen. Een extra gegeven is het duel tussen Clement en Preud’homme, samen coach en assistent toen Club in 2016 zijn eerste titel in elf jaar haalde.

“Ik denk niet dat Michel mij nog kan verrassen. Als coaches elkaar zo hard willen verrassen, dan ga je vooral je spelers verwarren, denk ik. Al wil dat niet zeggen dat ik op voorhand weet wat de bedoeling van Michel zondag is. Ik zag alleszins dat een aantal jongens donderdagavond rust kregen op Frankfurt.”

“Verder gaat die match gewoon om drie punten voor mij. Met het klassement ben ik nog niet bezig. Vorige keer was Gent onze grootste concurrent, nu is dat blijkbaar Standard. Misschien zijn wij over enkele weken wel de grootste concurrent van een andere ploeg. Zo’n zaken tellen nu nog niet. Dat is pas voor de Play-offs. Nu wil ik mijn ploeg gewoon steeds beter en competitiever maken.”

Goed nieuws op medisch vlak: komend weekend kan Clement linksachter Ricca waarschijnlijk recupereren. Ook Balanta is klaar voor extra minuten. Achter de naam van Mitrovic staak voorlopig nog een vraagteken. “Over hem zullen we pas zaterdag de knoop doorhakken”, klonk het.