Meghan Markle effent pad voor de doula

Lier - Sinds Meghan Markle er een beroep op deed, klinkt 'doula' al wat minder vreemd in de oren. Ook Vlaanderen maakt stilaan kennis met het beroep, maar ingeburgerd is het nog niet. Agnes Konings (46) uit Lier helpt al bijna twintig jaar mee baby's ter wereld als doula, eerst heel vrijblijvend voor vriendinnen, sinds 2008 heeft ze er een opleiding voor op zak.

“Ik was eigenlijk al een doula voor ik het zelf besefte”, moet Agnes erom lachen. “Een vriendin van mij wilde tijdens de bevalling graag een aantal mensen om zich heen waar ze zich goed bij voelde. Het was een geweldige ervaring die me zelf ook een heel goed gevoel gaf. Niet veel later vroeg ook een andere vriendin het. Zonder het te beseffen had ik mijn droomjob te pakken, want toen wist ik nog niet wat een doula was. Later kwam ik het per toeval ergens online tegen en besefte ik dat het dat was wat ik nog meer zou willen doen. In Antwerpen ging ik er een opleiding voor volgen.”

Bevallingscoach

Het woord doula komt uit het oud-Grieks en betekent letterlijk ‘dienende vrouw’. Een doula kan het best worden omschreven als een zwangerschaps- en/of bevallingscoach. Zij is iemand die, als aanvulling op de medische zorg van de gynaecoloog en de vroedvrouw, aanstaande ouders praktisch en emotioneel begeleidt en ondersteunt tijdens de zwangerschap en de bevalling. Voor alle duidelijkheid: een doula voert zelf geen medische handelingen uit.

“We zijn er om de aanstaande mama's op hun gemak te stellen en de pijn te helpen verzachten. Tijdens de bevalling blijven wij er heel de tijd bij, of die nu maar enkele uren of meer dan 24 uur duurt. Een aanstaande mama is vaak heel emotioneel. Het zijn dan dikwijls heel kleine dingen - een schouderklopje of enkele bemoedigende woorden - die een wereld van verschil kunnen maken. Ook op fysiek vlak kunnen we iets betekenen. Want bevallen is topsport, zeg maar. We geven allerlei tips of passen bijvoorbeeld massagetechnieken toe om het zo aangenaam mogelijk te maken”, vertelt de doula. “Het is belangrijk om je goed te kunnen inleven en aan te voelen wat de mama wilt/niet wilt. Daarom ook dat we op voorhand meestal uitgebreid kennismaken en bespreken wat haar wensen en noden zijn. Tijdens de bevalling kunnen we daar dan rekening mee houden en deze zo veel mogelijk (helpen) respecteren.”