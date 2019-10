Met deze beelden hoopt Europol pedofielen te ontmaskeren: van een voetbaltribune tot pyjama voor baby’s

Hoe kan een pyjama, een kruippakje of een terras tot de identificatie leiden van pedofielen of hun slachtoffers? Die vraag krijgen ze bij Europol wel vaker. Toch werden in de afgelopen twee jaar zo al negen slachtoffers en twee daders herkend. Vandaag zijn nieuwe beelden vrijgegeven. Van een blauwe sok tot een voetbaltribune.